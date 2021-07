Richard Krajicek krijgt 25 jaar na Wimbledon eigen munt

Vandaag de dag is de tennisser de enige Nederlandse man met een Grand Slam titel op zak. Ter ere van het jubileum heeft de Koninklijke Nederlandse Munt in samenwerking met de Krajicek Foundation een munt geslagen. 'Ja, hij is gelukt', zegt de oud-tennisser met de beeltenis in zijn hand tegen mediapartner WOS.

Krajicek is 1 jaar oud als hij met zijn gezin naar De Lier verhuist. Bij tennisvereniging LTC 't Loo zet hij zijn eerste stappen op weg naar een top carrière. En als hij in de buurt van Westland is, maakt de sporter altijd even een ommetje in de dorpskern. "Ik ben even om mijn huis heengelopen. En ik ben langs 't Puntje gereden, de snackbar naast mijn oude school De Vlieten. Ja, altijd mooi.'