Beeld Batman als symbool voor dierenleed: 'Er moet serieuzer worden gestraft'

De vondst van de vierjarige hond zorgde voor veel geschokte reacties. Een 24-jarige man en een 22-jarige vrouw worden er van verdacht dat ze hun hond Batman eind juni aan een boom gebonden achtergelaten zouden hebben. Voorbijgangers vonden het stoffelijk overschot van de American Bully uiteindelijk twee weken later. De twee Rijswijkers krijgen waarschijnlijk volgende week te horen wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen.

Dierenliefhebbers in heel Nederland wachten de rechtszaak niet af, maar zijn direct in actie gekomen om Batman een laatste eer te bewijzen. Afgelopen zondag kwam er een petitie online om op te roepen tot strengere straffen voor dierenmishandeling. Ook is er een crowdfundingsactie om een beeld neer te zetten voor de overleden hond. Van Batenburg is met Beter voor Rijswijk een van de initiatiefneemsters, en vertelt waarom de actie nodig is. 'Er moet serieuzer worden opgetreden. Vaak wordt er volstaan met een taakstraf of een boete, maar dat staat niet in verhouding tot het leed wat de dieren wordt aangedaan.'

Kunstenaars aanschrijven

De reacties zijn overweldigend, want binnen een week is de petitie meer dan 32.000 keer getekend en de inzamelingsactie heeft al 1500 euro opgeleverd. 'Wij zijn blij met de vele reacties', vertelt Van Batenburg. 'We willen graag twee dingen bereiken, namelijk hogere straffen en een nagedachtenis voor Batman via een beeld in het Wilhelminapark in Rijswijk. Dit willen we niet via subsidies doen, maar volledig door de steun van mensen.'

Concrete doelstellingen heeft Van Batenburg niet gesteld, maar ze laat het afhangen van de steun die ze krijgt. 'We durven geen inschatting te maken hoeveel geld we in weten te zamelen. We willen straks kunstenaars aan gaan schrijven met het budget wat we hebben en wat daar voor kunnen leveren. Maar wanneer we dit gaan doen, dat weten we nog niet. We moeten ook nog met het college van Rijswijk in gesprek over een mooie plek voor Batman, en dat kan ook pas na het reces. Dus tot die tijd blijven we zeker geld inzamelen, maar we weten zeker dat het goed gaat komen en dat Batman een mooie plek in het park gaat krijgen en we hopen dat we dierenmishandeling hiermee een gezicht kunnen geven.'