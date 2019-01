Forse kritiek oppositie op Krikke tijdens vonkendebat

DEN HAAG - Een burgemeester die zich verschuilt achter politie en justitie, die slecht communiceert en probeert verantwoordelijkheden van zich af te schuiven. Een groot deel van de Haagse gemeenteraad heeft forse kritiek op de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Dat bleek woensdag tijdens het debat over vonkenregen op Scheveningen in de Oudejaarsnacht.

Veel partijen, vooral die in de oppositie, vinden het bijvoorbeeld ongepast dat Krikke op Nieuwjaarsdag naar de bouwers wees. Die zouden de maximale bouwhoogte hebben overschreden, zei zij toen. Maar, stelden onder meer ChristenUnie/SGP, CDA, HSP: als de stapels inderdaad te hoog waren, waarom greep Krikke dan niet in?

Maar het was niet alleen de oppositie dit op dit punt kritiek uitte. Hanneke van der Werf van D66: 'De bouwers gingen over het randje en de autoriteiten traden niet op. Dan rijst de vraag: Wie was en is de baas? Het kan niet zo zijn dat een intimiderende minderheid dat is.'



Communicatie Krikke

Veel partijen wezen er ook op dat het niet de eerste keer is dat de communicatie van Krikke in crisisomstandigheden te wensen overlaat. Op Bevrijdingsdag 2018 stak Malek F. drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool. Toen sprak Krikke al snel over Malek F. als een verwarde man' en had het niet over een mogelijke terroristische daad. Partijen vonden dat ze de indruk wekte dat ze zaken onder het tapijt veegde.

CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster: 'Crisiscommunicatie is niet de sterkste kant van burgemeester Krikke. Maar we moeten er wel op kunnen vertrouwen dat onze burgemeester in crisissituaties keuzes durft te maken. Dit vertrouwen is geschaad.'



Verdedigen burgemeester

Maar sommige partijen verdedigden de burgemeester. Volgens GroenLinks is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe kan het gebeuren dat we dit collectief hebben laten gebeuren?' vroeg fractievoorzitter Arjen Kapteijns zich af. We hebben bewoners aan risico's blootgesteld.'

Ook Frans de Graaf van de VVD wees op de eigen rol van de gemeenteraad. Hij vindt dat de raad tekort schoot in haar controlerende taak. Al voor het ontsteken van de vreugdevuren, kreeg de raad signalen over de gevaren. Als het kalf verdronken is, schreeuwen politici dat de put moet worden gedempt.'



'Uitgebluste bestuurder

De PVV was kritisch op de rol van Krikke. Ze willen dat de traditie van de vreugdevuren op 'een veilig manier wordt voortgezet.' Volgens voorman Sebastián Kruis maakte Krikke de indruk van 'een uitgebluste bestuurder.' Ook hij verwees naar de commnicatie van Krikke rond Malek F., maar hij werd daarvoor op de vingers getikt door Erlijn Wenink van GroenLinks, die de vergadering voorzit.

Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) zei dat de gemeenteraad naar haar eigen rol moet kijken. 'De burgemeester wordt verweten met de vinger te wijzen naar de bouwers, maar wij doen als raad hetzelfde naar de burgemeester.' Van Doorn deed daar zelf in eerste instantie ook aan mee, gaf hij toe.



'Sponsor van het vreugdevuur'

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij keek vooral naar de rol van één specifieke partij in dit dossier, namelijk Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij is altijd fan geweest van het vreugdevuur. Spreekt hier een sponsor van het vreugdevuur?', vroeg Wijsmuller aan fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

'Ja, dat klopt', reageerde Dubbelaar summier. 'Past u hier dan niet een stilzwijgen?', zei Wijsmuller. 'Ik heb dit debat niet gewild. Ik wilde pas een debat, nádat de onderzoeksresultaten bekend zijn', aldus Dubbelaar.



Toekomst vreugdevuren

Veel partijen stelden de vraag of de vreugdevuren in de toekomst nog verantwoordelijk zijn. PvdA'er Martijn Balster: Dat kan alleen als dat veilig gebeurt.' Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde voor om de vreugdevuren een jaar over te slaan, omdat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pas na de zomer volgt. Als het vreugdevuur zou doorgaan, dan kunnen aanbevelingen en conclusies van de OVV niet worden meegenomen in de procedure.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Kapteijns moet er worden nagedacht over een alternatief voor de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen'. Adeel Mahmood van NIDA ging nog een stap verder: Tradities kunnen mooi zijn, maar we moeten niet blind zijn voor de gevaren. Wat NIDA betreft, was dit het laatste vreugdevuur.'

Volg het debat live op onze site of app. Of lees het terug in het liveblog.

Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.